Неявка за Пашиняна. Армения выбрала перемены без перемен
Партия действующего и.о. премьер-министра победила на фоне апатии и нежелания населения видеть экс-президентов во главе правительства, заявил глава Центра политических и правовых исследований в Ереване.
Партия «Гражданский договор» и.о. премьера Никола Пашиняна на внеочередных парламентских выборах в Армении побеждает с 53,92% голосов избирателей. Таковы данные ЦИК страны. Блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна набирает 21,04%, на третьем месте идет блок «Честь имею» бывшего президента Армении Сержа Саргсяна с 5,23%. Несмотря на то, что последний не набрал необходимых для прохождения в парламент 7%, согласно законодательству, блок проходит в него, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил.
Результаты партии Пашиняна были прогнозируемыми, она получила бы меньше голосов в парламенте при более высокой явке, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» глава Центра политических и правовых исследований в Ереване Джонни Меликян.
«Все зависело от того, какой будет явка. Если бы она была в районе 60%, то в парламент прошло бы больше партий, и тогда перераспределений голосов между партиями было бы меньше и лидирующие партии получили бы голосов меньше. При явке в 49% мы имеем то, что имеем. Это чуть больше, чем я ожидал, но тренды были подобными. Среди населения была заявка на изменения, но было недостаточно желания добиться этих изменений, разрешения проблем путем смены власти. Поэтому большинство – у партии Пашиняна, то есть они смогут сформировать правительство. Также в парламент проходит блок «Армения» и «Честь имею». Получается, что они обеспечивают себе две оппозиционные силы, одну треть парламента», - пояснил армянский политолог.
По словам Меликяна, результаты выборов позволяют говорить о том, что партия «Гражданский договор» займет парламентское большинство и утвердит Пашиняна новым премьером.
«После перераспределения процентов всех партий, которые не проходят в парламент, три субъекта, которые проходят, получают чуть больше процентов. В результате то, что не доставало Пашиняну для получения 54% голосов, будет получено, и его партия без коалиции сможет создать парламентское большинство», - прогнозирует он.
Блок «Армения» уже заявил у себя в Facebook, что отказывается признавать итоги выборов, заявив, что результаты могли быть сфальсифицированы. Тем не менее, по мнению политолога, скорее всего, оппозиция будет вести дальнейшую борьбу уже в стенах парламента, а не на улицах.
«Мне кажется, оппозиционные депутаты примут новые правила игры, войдут в парламент и уже на этой площадке будут вести свою внутриполитическую борьбу», - сказал Меликян.
Победа партии Пашиняна, по мнению Меликяна, означает если не прощение ему проигранной в Карабахе войны, то, по крайней мере, боязнь среди населения прихода прежних властей.
«Об этом сложно говорить (что армяне смирились с потерей Карабаха - НСН). Но, скорее всего, очень важная цифра – это явка. Из 2,5 миллионов человек, которые имели право голоса, в выборах приняли участие 49%, 54% из которых поддержали действующего премьера. Можно делать разные выводы, но главный - что есть апатия, разочарование населения, боязнь прихода прежних властей. Об этом говорилось всю предвыборную кампанию и со стороны правящей партии, и со стороны других оппозиционных партий, не связанных с блоком «Армения» и «Честь имею»», - напомнил собеседник «Радиоточки НСН».
Меликян отметил, что Пашинян и его партия получили новый кредит доверия, его невыполнение снова приведет к острой внутриполитической борьбе.
«Население разочаровано, хочет перемен. Но казус состоит в том, что эти перемены они не видят через смену власти. Теперь получается, что у властей есть новый кредит доверия и, скорее всего, с этим новым мандатом они должны будут реализовать те обещания, о которых говорили: восстановление экономики, боеспособности армии, создание безопасности на границах… Оппозиция должна будет исполнить свою функцию и проконтролировать это. В противном случае мы снова будем свидетелями внутриполитической борьбы и новых электоральных процессов», - добавил глава Центра политических и правовых исследований в Ереване.
Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Наблюдатели от РФ и СНГ не зафиксировали серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на их итоги.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,3 млн+17 378 / сут.
Умерли
130 тыс.+440 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+8 361 / сут.
- В Кремле отметили неизбежность ревакцинации от коронавируса
- Под Ялтой несколько домов целиком ушли под воду
- Более 100 кафе и ресторанов подали заявки на создание у себя безковидных зон
- Песков объяснил отсутствие Медведева, Собянина и Володина в федеральной пятерке ЕР
- В Екатеринбурге из-за коронавируса отменили фестиваль Ural Music Night
- Роспотребнадзор предписал закрыть пляжи в Крыму и Севастополе
- «Любимые грабли». Захарова прокомментировала санкции ЕС против Крыма
- Путин поручил привлечь Минобороны к ликвидации наводнений в Крыму
- Число КТ-центров для диагностики COVID-19 в Москве увеличилось до 35
- В Новгородской области невакцинированных работников отправят на удаленку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru