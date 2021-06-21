Неявка за Пашиняна. Армения выбрала перемены без перемен

Партия «Гражданский договор» и.о. премьера Никола Пашиняна на внеочередных парламентских выборах в Армении побеждает с 53,92% голосов избирателей. Таковы данные ЦИК страны. Блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна набирает 21,04%, на третьем месте идет блок «Честь имею» бывшего президента Армении Сержа Саргсяна с 5,23%. Несмотря на то, что последний не набрал необходимых для прохождения в парламент 7%, согласно законодательству, блок проходит в него, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил.

Результаты партии Пашиняна были прогнозируемыми, она получила бы меньше голосов в парламенте при более высокой явке, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» глава Центра политических и правовых исследований в Ереване Джонни Меликян.

«Все зависело от того, какой будет явка. Если бы она была в районе 60%, то в парламент прошло бы больше партий, и тогда перераспределений голосов между партиями было бы меньше и лидирующие партии получили бы голосов меньше. При явке в 49% мы имеем то, что имеем. Это чуть больше, чем я ожидал, но тренды были подобными. Среди населения была заявка на изменения, но было недостаточно желания добиться этих изменений, разрешения проблем путем смены власти. Поэтому большинство – у партии Пашиняна, то есть они смогут сформировать правительство. Также в парламент проходит блок «Армения» и «Честь имею». Получается, что они обеспечивают себе две оппозиционные силы, одну треть парламента», - пояснил армянский политолог.

По словам Меликяна, результаты выборов позволяют говорить о том, что партия «Гражданский договор» займет парламентское большинство и утвердит Пашиняна новым премьером.

«После перераспределения процентов всех партий, которые не проходят в парламент, три субъекта, которые проходят, получают чуть больше процентов. В результате то, что не доставало Пашиняну для получения 54% голосов, будет получено, и его партия без коалиции сможет создать парламентское большинство», - прогнозирует он.