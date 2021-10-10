Новый канцлер Австрии примет присягу в понедельник

Новый канцлер республики Александер Шалленберг даст присягу в понедельник. Приведет его к клятве верности Австрии федеральный президент страны Александер Ван дер Беллен, передает австрийская радиостанция Ö3.

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«Александера Шалленберга завтра (в понедельник) назначат новым федеральным канцлером, федеральный президент Ван дер Беллен приведёт его к присяге в 13:00 (14:00 мск)», - заявмла радиостанция в Twitter.

Накануне, 9 октября, канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об отставке в связи с антикоррупционным расследованием прокуратуры, назвав главу МИД Шалленберга своим преемником.

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ФОТО: pixabay.com
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