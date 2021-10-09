Захарова: Отставка канцлера Курца – внутреннее дело Австрии

«Европейская страна, сохраняющая свой взгляд на международную повестку, на собственное развитие, во многом отстаивающая исключительно свою точку зрения…», — сказала представитель МИД РФ.

Захарова обратила внимание на то, что это «внутреннее поле Австрии».

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что уходит в отставку в связи с расследованием прокуратуры по делу о коррупции, и предложил министра по европейским и иностранным делам Александера Шалленберга в качестве своего преемника.

