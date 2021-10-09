Захарова: Отставка канцлера Курца – внутреннее дело Австрии

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, отставка канцлера Австрии Себастьяна Курца, о которой он объявил, является сугубо внутренним делом страны. Об этом Захарова заявила в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

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«Европейская страна, сохраняющая свой взгляд на международную повестку, на собственное развитие, во многом отстаивающая исключительно свою точку зрения…», — сказала представитель МИД РФ.

Захарова обратила внимание на то, что это «внутреннее поле Австрии».

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что уходит в отставку в связи с расследованием прокуратуры по делу о коррупции, и предложил министра по европейским и иностранным делам Александера Шалленберга в качестве своего преемника.

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ФОТО: Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц. Фото с сайта Сибдепо.
ТЕГИ:РасследованиеКоррупцияОтставкаАвстрия
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