Захарова: Отставка канцлера Курца – внутреннее дело Австрии
По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, отставка канцлера Австрии Себастьяна Курца, о которой он объявил, является сугубо внутренним делом страны. Об этом Захарова заявила в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
«Европейская страна, сохраняющая свой взгляд на международную повестку, на собственное развитие, во многом отстаивающая исключительно свою точку зрения…», — сказала представитель МИД РФ.
Захарова обратила внимание на то, что это «внутреннее поле Австрии».
Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что уходит в отставку в связи с расследованием прокуратуры по делу о коррупции, и предложил министра по европейским и иностранным делам Александера Шалленберга в качестве своего преемника.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,7 млн+56 608 / сут.
Умерли
215 тыс.+1 904 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+41 615 / сут.
- Захарова: Отставка канцлера Курца – внутреннее дело Австрии
- Момент гибели актера Большого театра попал на видео
- Названы регионы для тестирования новой системы оплаты труда врачей
- Telegraph: Коронавирус мог эволюционировать в теле китайского шахтера
- Меган Маркл и принц Гарри обжумывают возвращение в Великобританию
- Кулеба раскрыл, как «нанес удар» по Путину
- Двое подозреваемых в избиении срочника в Хабаровском крае отказались признать вину
- Прокуратура в Перми выясняет причину изменения цвета в четырех реках
- Число жертв теракта в мечети Афганистана увеличилось до 150
- Число жертв контрафактного алкоголя в Оренбуржье выросло до 29 человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru