Эксперт объяснил, как уход Курца скажется на «Северном потоке — 2»

Позиция Вены в отношении Москвы и газопровода «Северный поток — 2» не изменится после отставки канцлера Австрии Себастьяна Курца, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного координатора Центра евразийских исследований Венского университета, научного директора Института политики безопасности Александра Дубови.

Захарова: Отставка канцлера Курца – внутреннее дело Австрии

«В рамках Австрийской народной партии немногое меняется, Себастьян Курц все ещё остаётся во главе. Позиция австрийского правительства в отношении России и проекта «Северный поток — 2» останется такой же, какой она является сейчас», — сказал эксперт.

«Несмотря на сегодняшнюю рокировку, Австрия все ещё остаётся в режиме политического кризиса и больше сконцентрирована на внутренних вопросах», — отметил Дубови.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что уходит в отставку в связи с расследованием прокуратуры по делу о коррупции, и предложил министра по европейским и иностранным делам Александера Шалленберга в качестве своего преемника.

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ФОТО: Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц. Фото с сайта Сибдепо.
ТЕГИ:АвстрияСебастьян Курц
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