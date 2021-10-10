Эксперт объяснил, как уход Курца скажется на «Северном потоке — 2»

«В рамках Австрийской народной партии немногое меняется, Себастьян Курц все ещё остаётся во главе. Позиция австрийского правительства в отношении России и проекта «Северный поток — 2» останется такой же, какой она является сейчас», — сказал эксперт.

«Несмотря на сегодняшнюю рокировку, Австрия все ещё остаётся в режиме политического кризиса и больше сконцентрирована на внутренних вопросах», — отметил Дубови.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что уходит в отставку в связи с расследованием прокуратуры по делу о коррупции, и предложил министра по европейским и иностранным делам Александера Шалленберга в качестве своего преемника.

