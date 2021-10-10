Эксперт объяснил, как уход Курца скажется на «Северном потоке — 2»
Позиция Вены в отношении Москвы и газопровода «Северный поток — 2» не изменится после отставки канцлера Австрии Себастьяна Курца, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного координатора Центра евразийских исследований Венского университета, научного директора Института политики безопасности Александра Дубови.
«В рамках Австрийской народной партии немногое меняется, Себастьян Курц все ещё остаётся во главе. Позиция австрийского правительства в отношении России и проекта «Северный поток — 2» останется такой же, какой она является сейчас», — сказал эксперт.
«Несмотря на сегодняшнюю рокировку, Австрия все ещё остаётся в режиме политического кризиса и больше сконцентрирована на внутренних вопросах», — отметил Дубови.
Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что уходит в отставку в связи с расследованием прокуратуры по делу о коррупции, и предложил министра по европейским и иностранным делам Александера Шалленберга в качестве своего преемника.
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