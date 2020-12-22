Доктор Комаровский назвал способы защиты от нового COVID-мутанта
Врач-педиатр, телеведущий Евгений Комаровский считает, что для защиты от нового типа коронавируса достаточно соблюдать введённые ранее меры профилактики. Об этом доктор рассказал в видео, опубликованном на его YouTube-канале.
На прошлой неделе глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что учёные обнаружили новый тип коронавируса, который на 70% заразнее и распространяется быстрее уже известных вариантов. Министр отметил, что новая разновидность инфекции также выявлена в Дании и Нидерландах. Мутация получила название VUI-202012/01.
По словам Комаровского, данные о заразности нового штамма COVID-19 ничем не подтверждены, а оценить её не позволяет ограниченное количество заражений. Врач заявил, что на распространение инфекции могли повлиять многие факторы, от погодных условий до особенностей организма инфицированных.
При этом Комаровский отметил, что высокая заразность новой разновидности инфекции означает меньшую дозу вируса, необходимую для заражения.
Для защиты от британского штамма врач порекомендовал носить маски, избегать большого скопления людей и не находиться в помещениях с плохой вентиляцией.
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