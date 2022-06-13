Новую вспышку коронавируса зафиксировали в Пекине

Власти Китая выявили новую вспышку заболеваемости коронавирусом, заявил официальный представитель правительства города Сюй Хэцзянь.

Глава ВОЗ: угроза появления более опасного штамма коронавируса реальна

Очаг оказался в баре Heaven. По словам чиновника, вспышка «является свирепой по своим масштабам и концентрированности.

166 человек заразились COVID-19 в баре с 9 по 12 июня. Вирус уже распространился в 14 районов Пекина.

Напомним, геном коронавируса нового вида, относящийся к субварианту штамма «омикрон» BA.4, выделен в России. В настоящий момент в РФ превалирует вариант BA.2 и его дочерние субварианты, на которые приходится около 95% от всех новых случаев инфицирований.

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