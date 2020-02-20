Лондон готов принять Игры-2020 вместо Токио из-за коронавируса
Лондон готов принять Олимпийские игры 2020 года вместо Токио. Об этом в своём Twitter сообщил кандидат в мэры британской столицы Шон Бэйли. Он выразил опасения из-за распространения коронавируса в Японии. Речь идёт о пассажирах лайнера Diamond Princess, стоящего в порту японского в Йокогаме. На его борту коронавирусом заразились более 600 человек. А сегодня стало известно о первых двух умерших среди заразившихся пассажиров, отмечает Москва 24. Это пожилые граждане Японии.
Шон Бэйли подчеркнул, что в Лондоне имеется вся инфраструктура для проведения спортивных состязаний такого масштаба – Олимпиада в британской столице состоялись в 2012 году. Что касается Игр-2020, то они должны пройти в Токио и начаться с 24 июля.
Ранее НСН сообщала, что расписание соревнований на Олимпиаде в Токио не будет изменено из-за китайского коронавируса. Об этом сообщил глава оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио Тосиро Муто. Он также призвал всех сохранять хладнокровие, сообщает «Интерфакс».
В свою очередь представитель Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс заверил, что подготовка к Играм будет продолжаться в штатном режиме до тех пор, пока Всемирная организация здравоохранения не посоветует их изменить.
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