Новости за ночь: Задержанные в Белоруссии журналисты вернулись в Россию

Как уточняют «Известия», Питалева задержали 10 августа, он провел ночь в Первомайском РУВД Минска, потом весь день - в СИЗО «Жодино». Оттуда он вышел 11 августа и вместе с сотрудниками консульства РФ направился в Смоленск.

Ранее на пресс-конференции НСН директор Института политических исследований Сергей Марков заявил, что белорусские власти имели право задержать российских журналистов.

«Белорусские власти правильно, что задержали. Они были без аккредитации. В суматохе сложно разобрать. Когда они задерживают людей, которые называют себя журналистами, но без аккредитации, они действуют правильно», - сказал Марков.

