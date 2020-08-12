Новости за ночь: Задержанные в Белоруссии журналисты вернулись в Россию

Два российских журналиста, задержанных во время работы на акциях протеста в Минске, вернулись в Россию. Это фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Илья Питалев и журналист Znak.com Никита Телиженко. РИА Новости пишут, что они пересекли границу России и Белоруссии в ночь на среду, 12 августа, на машине. Обоим россиянам запрещен въезд на территорию республики на пять лет.

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Как уточняют «Известия», Питалева задержали 10 августа, он провел ночь в Первомайском РУВД Минска, потом весь день - в СИЗО «Жодино». Оттуда он вышел 11 августа и вместе с сотрудниками консульства РФ направился в Смоленск.

Ранее на пресс-конференции НСН директор Института политических исследований Сергей Марков заявил, что белорусские власти имели право задержать российских журналистов.

«Белорусские власти правильно, что задержали. Они были без аккредитации. В суматохе сложно разобрать. Когда они задерживают людей, которые называют себя журналистами, но без аккредитации, они действуют правильно», - сказал Марков.

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Фото: twitter.com/baltozarrrr
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