Новости за ночь: Задержана женщина, отправившая Трампу посылку с ядом

Полиция остановила женщину в штате Нью-Йорк на пограничном переходе, передает RT. Отмечается, что она была вооружена.

Посылка с ядом рицин была направлена в Белый дом на имя Дональда Трампа в субботу, 19 сентября, пишет «Газета.ру». Перехватить ее удалось на пункте проверки. По этому факту ФБР проводит расследование.

Ранее эксперты в России продолжили спорить в эфире НСН, какое отношение боевое отравляющее вещество «Новичок» имеет к болезни оппозиционера Алексея Навального.



