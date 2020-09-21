Новости за ночь: Задержана женщина, отправившая Трампу посылку с ядом

Женщина, которая подозревается в попытке отравить президента США Дональда Трампа задержана.

По данным телеканала NBC, злоумышленника правоохранительные органы задержали при попытке попасть на территорию США из Канады. По словам источника CNN в правоохранительных органах, предполагаемым отправителем посылки с ядом на имя главы государства является женщина.

ФБР расследует отправку посылки с рицином Дональду Трампу

Полиция остановила женщину в штате Нью-Йорк на пограничном переходе, передает RT. Отмечается, что она была вооружена.

Посылка с ядом рицин была направлена в Белый дом на имя Дональда Трампа в субботу, 19 сентября, пишет «Газета.ру». Перехватить ее удалось на пункте проверки. По этому факту ФБР проводит расследование.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФБРДональд Трамп
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