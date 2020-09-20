ФБР расследует отправку посылки с рицином Дональду Трампу

Федеральное бюро расследований (ФБР) подтвердило, что начало расследование факта отправки президенту США Дональду Трампу письма с ядовитым рицином. Информация об этом появилась на сайте бюро 19 сентября, сообщают «Известия».

«ФБР и наши партнеры Секретной службы США и Службы почтовой инспекции США расследуют подозрительное письмо, полученное в почтовом учреждении правительства США», — сказано в сообщении.

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Информацию об отправке опасной посылки на имя Трампа сообщил телеканал CNN. Уточнялось, что на удаленном пункте сортировке было проведено два теста, которые дали положительный результат по выявлению яда, отмечает Газета.ru.

Рицин вызывает внутреннее кровотечение в желудке и кишечнике и отказ печени, селезенки и почек. Смерть от рицина наступает в результате коллапса системы кровообращения.

Напомним, два года назад пакет с ядом также был выявлен секретной службой США. Бывший военнослужащий ВМС, которого подозревали в преступлении, не признал свою вину.

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ФОТО: flickr.com // Главный Редактор
ТЕГИ:ОтравлениеТрампДональд Трамп
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