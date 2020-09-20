ФБР расследует отправку посылки с рицином Дональду Трампу

Информацию об отправке опасной посылки на имя Трампа сообщил телеканал CNN. Уточнялось, что на удаленном пункте сортировке было проведено два теста, которые дали положительный результат по выявлению яда, отмечает Газета.ru.

Рицин вызывает внутреннее кровотечение в желудке и кишечнике и отказ печени, селезенки и почек. Смерть от рицина наступает в результате коллапса системы кровообращения.

Напомним, два года назад пакет с ядом также был выявлен секретной службой США. Бывший военнослужащий ВМС, которого подозревали в преступлении, не признал свою вину.