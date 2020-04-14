Новости за ночь: Университет Хопкинса скорректировал данные о числе заражений COVID-19 в мире
Американский Университет Джонса Хопкинса, ведущий собственные подсчеты случаев заражения коронавирусной инфекцией по всему миру, скорректировал опубликованные ранее данные. Как пишет РИА Новости, согласно обновленной информации, размещенной на портале, зараженных COVID-19 в мире чуть менее 2 миллионов.
Ранее на сайте университета фигурировали данные о том, что число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 2 миллиона. Согласно скорректированным данным – по состоянию на 7:50 по Москве – число зараженных в мире составляет 1 920 985, жертвами коронавируса стали уже 119 686 человек.
Ранее НСН писала, что в течение этой недели, а также в начале следующей заболеваемость коронавирусом в Москве и Московской области продолжит расти. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, с момента нарастания заболеваемости в РФ уже прошло два инкубационных периода. В других странах спустя месяц наблюдалось либо нарастание, либо выход на плато, отметила Голикова.
В России за последние сутки зафиксированы 2,5 тысячи новых случаев заражения COVID-19, более половины из них — в Москве. Распространение заболевания ускорилось в последние дни. Президент Владимир Путин сегодня заявил, что ситуация меняется ежедневно, и не в лучшую сторону, напоминает RT.
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