Новости за ночь: Университет Хопкинса скорректировал данные о числе заражений COVID-19 в мире

Американский Университет Джонса Хопкинса, ведущий собственные подсчеты случаев заражения коронавирусной инфекцией по всему миру, скорректировал опубликованные ранее данные. Как пишет РИА Новости, согласно обновленной информации, размещенной на портале, зараженных COVID-19 в мире чуть менее 2 миллионов.

Ранее на сайте университета фигурировали данные о том, что число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 2 миллиона. Согласно скорректированным данным – по состоянию на 7:50 по Москве – число зараженных в мире составляет 1 920 985, жертвами коронавируса стали уже 119 686 человек.