Новости за ночь: Угроза санкций США испугала страховщиков «Северного потока – 2»

«В свете прямой санкционной угрозы для страховщиков, которую представляют собой американские законы CAATSA и PEESA, клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, относящейся к проектам "Северный поток - 2" или "Турецкий поток"», - цитирует РЕН ТВ сообщение группы.

Участникам клуба настоятельно рекомендуют оценить риски контрактов с «Северным потоком – 2» и «Турецким потоком», передает RT.

Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в ходе пресс-конференции НСН «Навальный пришел в себя: какая судьба ждёт «Северный поток-2»?» заявил, что санкции против «Северного потока-2» связаны с внешней политикой России.

«Причина санкций хорошо известна и понятна. Россия начала восстанавливать свои позиции, начала действовать за пределами страны, в Ливии, Сирии. Все это не нравилось США. Санкции были призваны затормозить развитие российской экономики, но своей цели не достигли. Зато разрушили международную кооперацию. Что касается «Северного потока-2», то он готов на 95%. Осталось достроить небольшой участок в территориальных водах Дании. США прикладывают огромные усилия, чтобы помешать завершению газопровода. Сейчас для этого придумали новый повод, историю с отравлением Навального. России не было смысла травить беззубого, прикормленного Навального, который совершенно ничего не мог сделать на политической арене», - сказал Танкаев.



