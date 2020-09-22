В бундестаге заявили о расколе в ЕС по вопросу «Северного потока - 2»

В бундестаге заявили о расколе в Евросоюзе по вопросу завершения строительства газопровода «Северный поток - 2». Соответствующую позицию высказал депутат бундестага Вальдемар Гердт, сообщает РИА Новости.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные штаты работают над созданием коалиции против завершения строительства «Северного потока – 2».

По словам Гердта, сценарий, рассказанный Помпео, был предсказуем. Он высказал мнение, что давление Соединенных штатов на ЕС будет возрастать.

Напомним, ситуация вокруг «Северного потока-2» продолжает осложняться параллельно с раскруткой политического скандала, связанного с отравлением Навального. Запад предлагает, в частности, остановить строительство газопровода до начала расследования произошедшего с оппозиционером.

Проект газопровода «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток протяженностью 1224 км каждая по дну Балтийского моря, предназначенных для поставок газа из России в Германию. Мощность проекта составит 55 млрд куб. м. Оператором строительства газопровода выступает Nord Stream AG, единственным акционером которого является ПАО «Газпром».



