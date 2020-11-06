Новости за ночь: Трамп заявил о своей победе на выборах по «законным голосам»

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме заявил о своей победе на выборах при подсчёте «законных голосов».

«Если сосчитать законные голоса, я легко выиграл... Я уже уверенно победил во многих критически важных штатах, включая победу во Флориде, Айове, Индиане, Огайо», — цитирует Трампа RT.

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Политик также обвинил демократов во вмешательстве в выборы посредством «мошеннических опросов», пишет «Свободная пресса».

Трамп также сообщил, что разбирательство по поводу подсчета голосов должно завершиться в Верховном суде. Он пообещал много судебных разбирательств, так как «мы не можем допустить, чтобы победа на выборах была украдена подобным образом».

Завкафедрой политологии и политического управления Института общественных наук РАНХиГС, профессор Олег Шабров в эфире НСН заявил, что партия демократов поставила под сомнение легитимность американских политических институтов.

«Я думаю, что прошедшие выборы уязвимы, и не случайно было организовано демократами такое большое количество голосований по почте. Тут две проблемы – это дает возможность исказить результаты голосования и подрывает саму легитимность института выборов. Возможно, это и страшнее, так как последние четыре года усилиями демократов ситуация развивается так, что партия демократов ставит под сомнение легитимность американских институтов. Вот это в первый раз», - отметил он.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДональд Трамп
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