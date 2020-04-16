Новости за ночь: Трамп сообщил о готовности помочь России с аппаратами ИВЛ

В качестве помощи в борьбе с распространением COVID-19 Соединенные Штаты готовы предоставить России аппараты искусственной вентиляции легких. Как пишет РИА Новости, об этом заявил президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома полагает, что нашей стране понадобятся аппараты ИВЛ

«Им сейчас трудно в Москве. Мы им поможем», - отметил Трамп.

Кроме того, американский лидер добавил, что США в борьбе с коронаврусной инфекцией намерены оказать помощь и многим европейским странам. В их числе Италия, Испания, Франция и другие, пишет Свободная пресса.

Напомним, ранее Россия в качестве помощи передала США партию медицинских принадлежностей. Груз был доставлен 1 апреля Нью-Йорк. Позже американский лидер назвал доставку помощи чрезвычайно любезным жестом Москвы, подчеркивает RT.