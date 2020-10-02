Новости за ночь: Трамп ушел на карантин из-за коронавируса у советницы

Ранее Директор Фонда изучения США МГУ имени Рузвельта Юрий Рогулев в эфире НСН усомнился в том, что ситуация с коронавирусом в Америке может нормализоваться в ближайшее время.

«Конечно, то, что сейчас происходит в США, трудно назвать "золотым веком". Мы видим, что страна даже по сравнению с другими государствами хуже справляется с эпидемией, практически никак не справляется. Продолжается распространение инфекции, рост смертей. Сопутствует этому экономический кризис. Там социальные, экономические и политические аспекты, сложные противоречия, которые обостряются в период трудностей и кризисов. Трудно ожидать, что после эпидемии наступит "золотой век"», - отметил он.

