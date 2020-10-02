Новости за ночь: Трамп ушел на карантин из-за коронавируса у советницы

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья уходят на самоизоляцию. Первая пара страны ожидает результатов теста на коронавирус. Ранее стало известно, что советница Трампа Хоуп Хикс инфицирована .

Как пишет RT, она сопровождала Трампа в поездке на дебаты в Кливленд (штат Огайо), а в среду - на митинг, который проходил в штате Миннесота. Президент добавил, что она очень много работала без малейших перерывов.

Трамп стал главным источником искажения информации о коронавирусе

Ранее Директор Фонда изучения США МГУ имени Рузвельта Юрий Рогулев в эфире НСН усомнился в том, что ситуация с коронавирусом в Америке может нормализоваться в ближайшее время.

«Конечно, то, что сейчас происходит в США, трудно назвать "золотым веком". Мы видим, что страна даже по сравнению с другими государствами хуже справляется с эпидемией, практически никак не справляется. Продолжается распространение инфекции, рост смертей. Сопутствует этому экономический кризис. Там социальные, экономические и политические аспекты, сложные противоречия, которые обостряются в период трудностей и кризисов. Трудно ожидать, что после эпидемии наступит "золотой век"», - отметил он.

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Фото: politico.com
ТЕГИ:КарантинКоронавирусДональд Трамп
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