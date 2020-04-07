Новости за ночь: Трамп подписал закон о добыче ресурсов на Луне

«Космическое пространство является с юридической и физической точки зрения уникальным пространством для деятельности человека, и Соединенные Штаты не рассматривают его в качестве всеобщего достояния», — говорится в указе.

В указе подчеркивается, что Штаты не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятое резолюцией Генассамблеей ООН в декабре 1979 года, отмечает life.ru.

Новая американская программа по освоению Луны предполагает высадку астронавтов на поверхность небесного тела до 2024 года. Непилотируемый полет был запланирован на вторую половину нынешнего года.

Почти 600 млн рублей «Роскосмос» запланировал потратить на создание космического комплекса «Луна-28». Он будет доставлять лунный грунт на Землю. Соответствующий лот в феврале был размещен на сайте госзакупок. Ракету-носитель с лунной посадочной станцией планируется запустить в космос в 2027 году.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ходе пресс-конференции на космодроме Восточный заявил о том, что Россия планирует сконструировать «универсальный посадочный модуль» на Луну. Рогозин отметил, что речь идет о своеобразном «лифте», который с околоземной станции сможет посадить груз по заказу партнеров.



