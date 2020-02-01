На Землю с Луны «Роскосмос» доставит грунт за 60 0млн рублей

Почти 600 млн рублей «Роскосмос» запланировал потратить на создание космического комплекса «Луна-28». Он будет доставлять лунный грунт на Землю. Соответствующий лот размещен на сайте госзакупок.

Ракету-носитель с лунной посадочной станцией планируется запустить в космос в 2027 году. По данным РИА «Новости», старт произойдет с космодрома «Восточный».