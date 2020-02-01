На Землю с Луны «Роскосмос» доставит грунт за 60 0млн рублей
Почти 600 млн рублей «Роскосмос» запланировал потратить на создание космического комплекса «Луна-28». Он будет доставлять лунный грунт на Землю. Соответствующий лот размещен на сайте госзакупок.
Ракету-носитель с лунной посадочной станцией планируется запустить в космос в 2027 году. По данным РИА «Новости», старт произойдет с космодрома «Восточный».
Станция совершит посадку на Южном полюсе Луны, уточняет Газета.ru. Первая партия лунного грунта, которую доставят на Землю, - около двух-четырех килограмм. Лунные пробы транспортируют на нашу планету в специальной капсуле.
Ранее Герой России, космонавт Павел Виноградов рассказал в эфире НСН, как проходят первые 10 часов космонавта после посадки. Он попросил не сравнивать полет в космос с походом в ресторан.
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