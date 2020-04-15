Новости за ночь: Трамп объявил о приостановке финансирования ВОЗ
Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты приостанавливают финансирование Всемирной организации здравоохранения. Как отмечает ABC, американский лидер поручил прекратить взносы в ВОЗ на время, пока проводится оценка роли организации в плохом управлении и сокрытии информации о распространении коронавирусной инфекции. Ранее Трамп уже выступал с критикой Всемирной организации здравоохранения, обвиняя ее в «сосредоточенности» на Китае, в то время как финансируется она преимущественно за счет Соединенных Штатов, отмечает РИА ФАН.
При этом, госсекретарь США Майк Помпео ранее заявлял о пересмотре Вашингтоном объёма финансирования ВОЗ в связи с «низкой эффективностью» её работы в условиях пандемии коронавируса, пишет RT.
В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что позиция Соединённых Штатов является неконструктивной и контрпродуктивной в условиях нарастания масштабов распространения COVID-19.
Ранее НСН писала, что в Белом доме рассматривают вариант создания организации, альтернативной Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По данным издания Politico, новую глобальную медицинскую организацию могут создать на базе ЮНЭЙДС - объединенной программы ООН по ВИЧ и СПИД.
ЮНЭЙДС была создана в середине 90-х на волне недовольства тем, как ВОЗ противостояла проблеме распространения ВИЧ.
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