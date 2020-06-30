Новости за ночь: СМИ заявили, что Трамп оскорблял своих зарубежных коллег

Президент США Дональд Трамп во время засекреченных телефонных переговоров оскорблял своих зарубежных коллег. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники. По их сведениям, канцлера ФРГ Ангелу Меркель он называл «глупой», а экс-премьера Великобритании Терезу Мэй «дурой».

По утверждениям источников, в разговорах с Меркель Трамп называл ее «глупой» и обвинял в том, что «она находится в кармане у русских», пишут «Известия».

Анонимный немецкий чиновник считает поведение американского лидера «очень агрессивным». По его словам, по этой причине число людей, мониторящих звонки Меркель, сократился, отмечает Ura.ru.

Аналогичными были разговоры и между Трампом и Мэй. Источники утверждают, что президент США называл ее «дурой», а также «бесхребетной» из-за ее позиции по Brexit, НАТО и иммиграционным вопросам.