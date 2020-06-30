Новости за ночь: СМИ заявили, что Трамп оскорблял своих зарубежных коллег
Президент США Дональд Трамп во время засекреченных телефонных переговоров оскорблял своих зарубежных коллег. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники. По их сведениям, канцлера ФРГ Ангелу Меркель он называл «глупой», а экс-премьера Великобритании Терезу Мэй «дурой».
По утверждениям источников, в разговорах с Меркель Трамп называл ее «глупой» и обвинял в том, что «она находится в кармане у русских», пишут «Известия».
Анонимный немецкий чиновник считает поведение американского лидера «очень агрессивным». По его словам, по этой причине число людей, мониторящих звонки Меркель, сократился, отмечает Ura.ru.
Аналогичными были разговоры и между Трампом и Мэй. Источники утверждают, что президент США называл ее «дурой», а также «бесхребетной» из-за ее позиции по Brexit, НАТО и иммиграционным вопросам.
Примерно такой же тон переговоров был у Трампа с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канадским и австралийским премьерами Джастином Трюдо и Скоттом Моррисоном, пишет «Газета.ру».
Вместе с тем, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган часто «переигрывали» американского коллегу, передает телеканал.
Эксперты НСН увидели несоответствие слов и поступков главы Белого дома по вопросам сотрудничества с Россией. Журналист и публицист Николай Сванидзе в эфире НСН напомнил, что изначально идея возвращения России в формат G7 принадлежит как раз Дональду Трампу.
«На самом деле, идея заняться нашим возвращением принадлежит Трампу. Он – парень циничный. Я думаю, что ему, в общем, пофигу, вернется Россия, или нет, но, судя по всему, он, во-первых, симпатизирует лично Путину, а во-вторых, никак не симпатизирует своему предшественнику Бараку Обаме. Поскольку он считает, что это Барак Обама выгнал Путина из G8, он считает, что святая задача его, Дональда Трампа, вернуть туда Путина. Просто назло Обаме. И, повторяю, из личных симпатий к Путину», - отметил Сванидзе.
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