Новости за ночь: Сенаторы США предложили ввести против России санкции из-за Навального

Документ предусматривает предоставление администрацией США отчёта о финансах президента РФ Владимира Путина и его окружения, а также проведение проверки на предмет нарушения Россией запрета на использование химического и биологического оружия, передает РИА ФАН.

Инициативу также поддержали сенатор от республиканцев Митт Ромни и демократы Крис Кунс, Бен Кардин и Крис Ван Холлен.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о возможных санкциях против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на это, что США страдают «санкционной зависимостью», о которой знают во всем мире.



