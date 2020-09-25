Новости за ночь: Сенаторы США предложили ввести против России санкции из-за Навального

Американские сенаторы предложили ввести санкции против российских официальных лиц из-за инцидента с Алексеем Навальным. Об этом сообщил республиканец Марко Рубио на своем сайте.

В заявлении говорится, что этот законопроект наложит адресные санкции на россиян, замешанных «в открытом нарушении международного права», в том числе в отравлении оппозиционного лидера Навального, сообщает RT.

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Документ предусматривает предоставление администрацией США отчёта о финансах президента РФ Владимира Путина и его окружения, а также проведение проверки на предмет нарушения Россией запрета на использование химического и биологического оружия, передает РИА ФАН.

Инициативу также поддержали сенатор от республиканцев Митт Ромни и демократы Крис Кунс, Бен Кардин и Крис Ван Холлен.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о возможных санкциях против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на это, что США страдают «санкционной зависимостью», о которой знают во всем мире.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции СШААлексей Навальный
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