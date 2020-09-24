Горбачев поддержал выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

По его словам, в Нобелевском комитете хорошо знают ситуацию, и решение надо оставить за ними.

«Все будет решено правильно», - надеется последний советский лидер.

Ранее ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией, выдвинули на Нобелевскую премию мира оппозиционера Алексея Навального. В свою очередь, бывший глава Европейского Совета Дональд Туск выдвинул на эту награду бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея. А депутат от норвежской Партии прогресса Кристиан Тибринг-Гедде считает, что Нобелевской премии мира в 2020 году достоин президент США Дональд Трамп.

