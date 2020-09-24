Горбачев поддержал выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира
Бывший президент СССР оценил в эфире НСН шансы Путина на Нобелевскую премию мира.
В четверг стало известно, что президент России Владимир Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира. Заявку на номинацию президента РФ направил российский писатель Сергей Комков.
Лауреат Нобелевской премии мира, бывший советский лидер Михаил Горбачев поддержал в эфире НСН номинацию Путина.
«У него есть основания принять эту награду без колебаний», - заявил Горбачев.
По его словам, в Нобелевском комитете хорошо знают ситуацию, и решение надо оставить за ними.
«Все будет решено правильно», - надеется последний советский лидер.
Ранее ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией, выдвинули на Нобелевскую премию мира оппозиционера Алексея Навального. В свою очередь, бывший глава Европейского Совета Дональд Туск выдвинул на эту награду бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея. А депутат от норвежской Партии прогресса Кристиан Тибринг-Гедде считает, что Нобелевской премии мира в 2020 году достоин президент США Дональд Трамп.
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