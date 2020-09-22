Кремль отреагировал на угрозу санкций США из-за Навального
США страдают «санкционной зависимостью», цитирует «Газета.Ru» пресс-секретаря российского президента Дмитрий Песков.
«Она всем странам мира хорошо известна и вряд ли кто-то такую деятельность одобряет», – заявил представитель Кремля.
Так он отреагировал на заявление госсекретаря США Майка Помпео о возможных санкциях против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Вместе с тем он отметил, что «оставит удовольствие» комментировать слова американского коллеги официальному представителю МИД Марии Захаровой.
В свою очередь, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин выразил мнение, что Запад раскручивает «дело Навального» для блокировки строительства «Северного потока-2»,
Он напомнил, что Вашингтону крайне важно не допустить запуска газопровода, чтобы нарастить поставки сжиженного природного газа в Европу.
«Усилия по блокированию данного маршрута под видом "наказания России за Навального" представляют собой типичный пример недобросовестной конкуренции за европейский рынок газа», - сказал он.
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