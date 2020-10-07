Пашинян раскрыл темы переговоров с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскрыл темы телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.



В интервью РБК Пашинян сообщил, что основным предметом обсуждения в беседах с Путиным была ситуация в Нагорном Карабахе. По словам армянского премьера, также обсуждалось вовлечение боевиков в вооруженный конфликт в непризнанной республике.



Кроме того, Пашинян рассказал о переговорах по вопросам взаимодействия России и Армении в рамках ОДКБ. По его словам, страны — стратегические союзники обсуждали договорённости в сфере безопасности.



Ранее Армения заявила о тяжёлых боях на южном фронте Нагорного Карабаха. Пашинян объявил о наступлении ключевого момента в военных действиях.



Конфликт ВС Армении и Азербайджана на территории Нагорного Карабаха продолжается с 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друга в атаках на мирные населённые пункты на линии соприкосновения республик. В республике Нагорный Карабах ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию населения.

