Пашинян раскрыл темы переговоров с Путиным
Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскрыл темы телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
В интервью РБК Пашинян сообщил, что основным предметом обсуждения в беседах с Путиным была ситуация в Нагорном Карабахе. По словам армянского премьера, также обсуждалось вовлечение боевиков в вооруженный конфликт в непризнанной республике.
Кроме того, Пашинян рассказал о переговорах по вопросам взаимодействия России и Армении в рамках ОДКБ. По его словам, страны — стратегические союзники обсуждали договорённости в сфере безопасности.
Ранее Армения заявила о тяжёлых боях на южном фронте Нагорного Карабаха. Пашинян объявил о наступлении ключевого момента в военных действиях.
Конфликт ВС Армении и Азербайджана на территории Нагорного Карабаха продолжается с 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друга в атаках на мирные населённые пункты на линии соприкосновения республик. В республике Нагорный Карабах ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию населения.
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