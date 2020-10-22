Новости за ночь: МИД Армении назвал единственное решение конфликта в Карабахе
МИД Армении заявил о том, что конфликт вокруг Нагорного Карабаха можно решить лишь мирным путем.
«Мы еще раз подчеркиваем, что нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован исключительно мирным путем в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ – формата, имеющего международный мандат», - цитирует РИА ФАН сообщение, размещенное на сайте МИД.
В дипломатическом ведомстве также назвали выпады Баку манипуляцией, с помощью которой отвергающие мирное урегулирование нагорнокарабахского конфликта Азербайджан и Турция пытаются преподнести свою позицию как подход армянской стороны, сообщает РЕН ТВ.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил накануне, что карабахский вопрос на нынешнем этапе не может быть решён дипломатическим путём из-за позиции Баку.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН согласился с армянским премьером.
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