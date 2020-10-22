Новости за ночь: МИД Армении назвал единственное решение конфликта в Карабахе

МИД Армении заявил о том, что конфликт вокруг Нагорного Карабаха можно решить лишь мирным путем.

«Мы еще раз подчеркиваем, что нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован исключительно мирным путем в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ – формата, имеющего международный мандат», - цитирует РИА ФАН сообщение, размещенное на сайте МИД.