Новости за ночь: МИД Армении назвал единственное решение конфликта в Карабахе

МИД Армении заявил о том, что конфликт вокруг Нагорного Карабаха можно решить лишь мирным путем.

«Мы еще раз подчеркиваем, что нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован исключительно мирным путем в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ – формата, имеющего международный мандат», - цитирует РИА ФАН сообщение, размещенное на сайте МИД.

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В дипломатическом ведомстве также назвали выпады Баку манипуляцией, с помощью которой отвергающие мирное урегулирование нагорнокарабахского конфликта Азербайджан и Турция пытаются преподнести свою позицию как подход армянской стороны, сообщает РЕН ТВ.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил накануне, что карабахский вопрос на нынешнем этапе не может быть решён дипломатическим путём из-за позиции Баку.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН согласился с армянским премьером.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АрменияНагорный Карабах
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