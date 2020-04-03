Новости за ночь: Китай объявил 4 апреля днем памяти по жертвам коронавируса

В связи с этим все государственные флаги в стране и в ее зарубежных представительствах будут приспущены, отменены все развлекательные мероприятия, пишет «Газета.ру». Утром в Китае объявлены три минуты молчания в знак скорби о жертвах заболевания.

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 млн человек. Число летальных исходов при этом более 50 тысяч, выздоровлений – свыше 210 тысяч.

Согласно последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, в Китае число заразившихся коронавирусом превысило 82,4 тысячи. 3322 человека умерли, 76565 — излечились. Китай находится на пятом месте по количеству инфицированных после США, Италии, Испании и Германии.

Ранее ведущий китайский специалист в области вирусологии Чжун Наньшан заявил, что вторая волна распространения коронавирусной инфекции Китаю не угрожает. Кроме того, по его мнению, ситуация с массовой вспышкой COVID-19 в мире начнет приходить в норму уже к концу апреля.