Новости за ночь: Греция откроет границы для россиян с 7 сентября

Греция откроет границу для граждан России с 7 сентября. Разрешен въезд до 500 россиян в неделю. Они должны предъявить отрицательный тест на коронавирус и ваучер на отель. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в правительственном вестнике Греции. Тест на COVID-19 обязаны будут проверить авиакомпании перед посадкой пассажира, а в случае его отсутствия запретить посадку. Также россияне за день до прибытия должны заполнить электронную форму с указанием контактных данных.

Как уточняет URA.RU, может быть проведен выборочный тест на коронавирус. При этом гражданин России не должен покидать место проживания до получения его результатов. Для нарушителей предусмотрен штраф €5 тыс.

в Греции зарегистрировано 10,5 тыс. заражений коронавирусом. Умерли менее 300 человек.