Новости за ночь: Греция откроет границы для россиян с 7 сентября
Греция откроет границу для граждан России с 7 сентября. Разрешен въезд до 500 россиян в неделю. Они должны предъявить отрицательный тест на коронавирус и ваучер на отель. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в правительственном вестнике Греции. Тест на COVID-19 обязаны будут проверить авиакомпании перед посадкой пассажира, а в случае его отсутствия запретить посадку. Также россияне за день до прибытия должны заполнить электронную форму с указанием контактных данных.
Как уточняет URA.RU, может быть проведен выборочный тест на коронавирус. При этом гражданин России не должен покидать место проживания до получения его результатов. Для нарушителей предусмотрен штраф €5 тыс.
в Греции зарегистрировано 10,5 тыс. заражений коронавирусом. Умерли менее 300 человек.
Глава ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова в беседе с НСН рассказала, как обеспечивают безопасность туристов на курортах Турции.
«Когда турист прилетает в Турцию, ему обязательно измеряют температуру. Наши туроператоры работают только с отелями, которые имеют сертификат безопасности. За пределы отеля туристам выходить не запрещено. Шведский стол сохраняется со всеми преимуществами all inclusive. Но если раньше турист сам накладывал себе блюда в буфете, то сейчас это делает обслуживающий персонал, который находится за стеклом. Лежаки на пляже расставлены на расстоянии 2,5 метра.. Везде стоят санитайзеры. В номерах нет стеклянной посуды, только одноразовая. Обслуживающий персонал отеля ходит в масках», - добавила собеседница НСН.
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