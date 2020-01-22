Новости за ночь: Число жертв коронавируса в Китае выросло до девяти человек

Девять человек стали жертвами коронавируса в Китае. Подтвержденных случаев заражения зафиксировано 440. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции заместитель главы государственного комитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь, передает телеканал «360».

Власти страны сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань в конце декабря, отмечает RT. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.