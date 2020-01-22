Новости за ночь: Число жертв коронавируса в Китае выросло до девяти человек

22 января 202007:31

Девять человек стали жертвами коронавируса в Китае. Подтвержденных случаев заражения зафиксировано 440. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции заместитель главы государственного комитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь, передает телеканал «360».

Власти страны сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань в конце декабря, отмечает RT. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

Появилось видео транспортировки заболевшего смертельным китайским вирусом

На данный момент случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, а случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Выявлено, что вирус передается от человека к человеку.

Ранее сообщалось, что первый случай заражения новым коронавирусом в США обнаружен в Сиэтле у путешественника из Китая. В Минздраве РФ заявили, что распространяющийся в КНР коронавирус является биологической угрозой для населения России. В стране предпринимаются все необходимые шаги, чтобы не допустить проникновение нового вируса на свою территорию, проверяются все прибывающие в страну туристы.

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