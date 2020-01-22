В США обнаружен первый случай коронавируса

Центр по контролю и профилактике заболеваний в США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) подтвердил эту информацию. 15 января мужчина вернулся в штат Вашингтон, обратился к помощи специалистов, которые и провели необходимую диагностику с учетом того, что он находился в стране, где сейчас вспышка подобного заболевания. Анализы подтвердили диагноз.

Коронавирус нового типа впервые был обнаружен у жителей города Ухань в декабре минувшего года. По предварительным данным, источником стал рынок морепродуктов. Далее болезнь перекинулась на жителей Пекина и Шанхая. В настоящий момент вирус обнаруживается и в других странах: в Южной Корее, Таиланде и Японии.





