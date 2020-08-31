Новости за ночь: Байден обвинил Трампа в разжигании ненависти в США
Джо Байден обвинил действующего главу Белого дома Дональда Трампа в разжигании ненависти и поощрении насилия на фоне беспорядков в Портленде. По мнению кандидата на кресло главы Белого дома, президент не справляется со своей работой.
«Трамп бездумно поощряет насилие. Он был президентом почти четыре года. Температура в стране выше, напряженность усиливается, разногласия глубже. И все мы в меньшей безопасности, потому что Дональд Трамп не может выполнять работу американского президента»,— говорится в заявлении господина Байдена.
В свою очередь, действующий американский президент считает применение силы единственным способом остановить беспорядки в стране. «Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, управляемыми демократами, — это сила!» — написал он в Twitter.
Рен-ТВ напоминает, в Портленде идут протесты сторонников движения Black Lives Matter, местная полиция считает проходящие протесты бунтом.
Телеведущий Владимир Познер, имеющий, в том числе, американское гражданство, в беседе с НСН отметил, что использование федеральных сил для подавления протестов кардинально противоречит принципам организации Соединенных Штатов.
«Каждый штат, в данном случае Орегон, имеет свою независимость от федеральной власти. Не она назначает губернатора и мэра. И в целом федеральная власть имеет право вмешиваться, если только штат нарушает Конституцию. То, что происходит в Портленде, противоречит букве и духу закона, это нарушение», - резюмировал Познер.
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