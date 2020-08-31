Новости за ночь: Байден обвинил Трампа в разжигании ненависти в США

Джо Байден обвинил действующего главу Белого дома Дональда Трампа в разжигании ненависти и поощрении насилия на фоне беспорядков в Портленде. По мнению кандидата на кресло главы Белого дома, президент не справляется со своей работой.

«Трамп бездумно поощряет насилие. Он был президентом почти четыре года. Температура в стране выше, напряженность усиливается, разногласия глубже. И все мы в меньшей безопасности, потому что Дональд Трамп не может выполнять работу американского президента»,— говорится в заявлении господина Байдена.