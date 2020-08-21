Трамп заявил, что Китай завладеет США, если победит Байден

Китай будет фактически владеть Соединенными Штатами, если на предстоящих выборах победу одержит представитель демократов Джозеф Байден.

Такое мнение высказал нынешний президент США Дональд Трамп. Он добавил, что республиканцы не позволят этого, передает ТАСС слова американского лидера, сказанные во время выступления перед сторонниками в штате Вирджиния.

Политолог: демократам в США нужен весь мир

«Вы видели отчеты разведки. Китай очень хочет, чтобы Джо Байден победил», - утверждал Трамп. Он также отметил, что было бы «очень оскорбительно», если бы Китай хотел его победы.

Очередные выборы президента в США состоятся 3 ноября 2020 года.

Ранее Трамп назвал Байдена приятным, но не умным человеком.


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ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
ТЕГИ:Джо БайденДональд Трамп
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