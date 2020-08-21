Трамп заявил, что Китай завладеет США, если победит Байден

Китай будет фактически владеть Соединенными Штатами, если на предстоящих выборах победу одержит представитель демократов Джозеф Байден.

Такое мнение высказал нынешний президент США Дональд Трамп. Он добавил, что республиканцы не позволят этого, передает ТАСС слова американского лидера, сказанные во время выступления перед сторонниками в штате Вирджиния.