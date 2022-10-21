Новая Зеландия обязала чиновников отказаться от «непонятного» языка

Власти Новой Зеландии запретили чиновникам использовать «бюрократический и непонятный» язык, сообщает Radio New Zealand National.

Согласно соответствующему законопроекту, отныне работники министерств и ведомств должны изъясняться «ясно», отказавшись от «канцеляризмов» и сложных слов.

«Черный четверг для Трасс»: Мировая общественность обсуждает отставку британского премьер-министра

Перед принятием данного закона прошли бурные дебаты, в рамках которых новозеландские парламентарии цитировали Шекспира и других английских поэтов, однако им это не помогло.

Накануне подала в отставку премьер Великобритании Лиз Трасс, продержавшаяся на этом посту всего 45 дней.

В феврале на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Трасс, возглавлявшая тогда британское внешнеполитическое ведомство, отказалась считать Ростовскую и Воронежскую область российскими территориями, перепутав их с украинскими регионами.

На этот раз британские СМИ сравнивали скоротечность премьерства Трасс со сроком гниения салата латук. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил латук с победой над главой британского правительства.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаНовая Зеландия
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