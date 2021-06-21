Новак высказался о возможности продления сделки ОПЕК+

«Сейчас конкретных предложений нет, мы будем вырабатывать ближе к встрече», - сказал он.

Встреча стран альянса состоится 1 июля.

Ранее глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов рассказал, можно ли в ближайшее время ожидать роста стоимости нефти до 100 долларов за баррель. По его словам, из-за того, что США ввели стимулирующие меры, спроc на нефть вырос.

