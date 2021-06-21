Новак высказался о возможности продления сделки ОПЕК+

Предложений по срокам, на которые ОПЕК+ определит параметры сделки после июля, пока нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Александра Новака.

Страны ОПЕК+ договорились о восстановлении добычи нефти с мая

«Сейчас конкретных предложений нет, мы будем вырабатывать ближе к встрече», - сказал он.

Встреча стран альянса состоится 1 июля.

Ранее глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов рассказал, можно ли в ближайшее время ожидать роста стоимости нефти до 100 долларов за баррель. По его словам, из-за того, что США ввели стимулирующие меры, спроc на нефть вырос.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:НефтьОПЕКАлександр Новак
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