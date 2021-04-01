Страны ОПЕК+ договорились о восстановлении добычи нефти с мая

Министры стран ОПЕК+ пришли к договоренности постепенно увеличить добычу нефти, сообщает пресс-служба Минэнерго Казахстана.

В сообщении говорится, что было принято решение о коллективном увеличении текущего уровня добычи на 350 тысяч баррелей в сутки в мае и июне, и на 450 тысяч баррелей в сутки в июле.

Ранее генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что странам ОПЕК+ следует помнить, о сложной ситуации в мире, сообщает RT. По его словам, мировая экономика и рынок нефти все ещё нестабильны.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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