Страны ОПЕК+ договорились о восстановлении добычи нефти с мая
Министры стран ОПЕК+ пришли к договоренности постепенно увеличить добычу нефти, сообщает пресс-служба Минэнерго Казахстана.
В сообщении говорится, что было принято решение о коллективном увеличении текущего уровня добычи на 350 тысяч баррелей в сутки в мае и июне, и на 450 тысяч баррелей в сутки в июле.
Ранее генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что странам ОПЕК+ следует помнить, о сложной ситуации в мире, сообщает RT. По его словам, мировая экономика и рынок нефти все ещё нестабильны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru