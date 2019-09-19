Новак оценил трёхсторонние консультации по газу в Брюсселе

Завершились трёхсторонние консультации в Брюсселе по транзиту газа. Как сообщает ТАСС, переговоры между представителями ЕС, Украины и России продлились 40 минут.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак назвал прошедшую встречу конструктивной и отметил высокий уровень переговоров впервые за много лет. Он выразил уверенность в продолжении поставок российского газа в 2020 году в Европу, в том числе через Украину.

По его словам, Россия готова работать согласно новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспорта газа через Украину. В случае, если не будут реализованы новые требования ЕС, Москва готова продлить контракт по транзиту газа через Украину на короткий срок.

Ранее НСН писала, что Украина планирует со следующего года начать покупки природного газа у Катара, получая его через Трансбалканский газопровод. Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев в эфире НСН расценил это заявление как банальную пиар-акцию, цель которой – напугать «Газпром».

