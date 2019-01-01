Нехай вешаются. Покупку Украиной газа из Катара сравнили с самоубийством

Украина планирует со следующего года начать покупки природного газа у Катара, получая его через Трансбалканский газопровод. Об этом заявил руководитель государственного оператора газотранспортной системы Сергей Макогон. По его словам, Киев возьмет пример со стран Южной Европы, которые диверсифицируют поставки газа.

Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев в эфире НСН расценил это заявление как банальную пиар-акцию, цель которой – напугать «Газпром».

«Из Катара газ поставляется почти исключительно по морю в виде сжиженного природного газа (СПГ). Там есть небольшой газопровод, но он к соседям ведет и принципиальной роли не играет. Имеется всего восемь терминалов, один из них полностью принадлежит Великобритании. Оставшиеся семь пунктов отгрузки СПГ давным-давно ангажированы, там действуют долгосрочные контракты, ориентированы они на поставки ближайшим соседям – Японии, Южной Корее и Китаю. Рассчитывать на то, что какие-то заметные объемы газа там могут быть высвобождены, я не стал бы никак. Потребности Украины поставками из Катара никак не закрыть, потому что свободного газа там нет в таких количествах.

Что касается цен, то плечо поставки катарского газа в Европу очень большое, и потери при этом очень велики, соответственно и цены на этот газ достаточно высокие. Если сравнивать его с российским, то этот газ, в зависимости от условий поставки, дороже от 30 до 50 процентов. Запретить Украине покупать дорогой газ никто не может, это суверенная страна и если она хочет повеситься – то никто близко не подойдет, пусть сама веревку мылит. То, что они собираются сделать с поставками газа из Катара – это как раз и есть самоубийство. Экономика Украины находится в таком состоянии, что даже дешевый газ для них практически недоступен. А если говорить о дорогом – тут даже и речи не может идти. Ни физических объемов свободных в Катаре нет, ни цен, которые были бы приемлемы для Украины. Я расцениваю это выступление исключительно как рекламную новость, которая должна повлиять на Россию», - сказал он.

Собеседник НСН выразил уверенность, что на Москву подобная бравада никак не повлияет, а «Газпром» отреагирует на нее совершенно равнодушно, так как рынок сбыта газа постоянно расширяется и особо бороться за украинский рынок компания не будет. Самому Киеву, считает эксперт, было бы выгоднее заключить энергетический союз с Россией.