Норвежское судно-инспектор прошло вдоль «Северного потока- 2»

Судно под норвежским флагом Stril Explorer прошло вдоль «Северного потока-2». Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные навигационного портала MarineTraffic. Источник подчёркивает, что корабль занимается инспектированием морских трубопроводов. Он находится в непосредственной близости от недостроенной части газопровода в территориальных водах Дании.

Напомним, в декабре прошлого года Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2020 год, в котором, в частности, предусмотрены санкции против проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Позже швейцарская компания Allseas, которая занималась прокладкой газопровода, приостановила работу и отвела специальные суда.