Норвежское судно-инспектор прошло вдоль «Северного потока- 2»
Судно под норвежским флагом Stril Explorer прошло вдоль «Северного потока-2». Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные навигационного портала MarineTraffic. Источник подчёркивает, что корабль занимается инспектированием морских трубопроводов. Он находится в непосредственной близости от недостроенной части газопровода в территориальных водах Дании.
Напомним, в декабре прошлого года Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2020 год, в котором, в частности, предусмотрены санкции против проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Позже швейцарская компания Allseas, которая занималась прокладкой газопровода, приостановила работу и отвела специальные суда.
Позже глaвa «Гaзпромa» Aлексей Миллер зaявил, что технологические препятствия для зaвершения «Северного потокa-2» отсутствуют, пишут Известия. По его словaм, все технологические риски покрывaются российскими мощностями, поэтому гaзопровод будет достроен своими силaми. Однaко Миллер отметил, что в тaком случaе строительство может зaнять больше времени.
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью НСН назвал использование судна-трубоукладчика, которое имеется в России, самым вероятным способом, чтобы завершить строительство «Северного потока-2». Эксперт рассказал о технологических особенностях судна.
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