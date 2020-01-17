За «Северный поток-2» Германия извинится энергопакетом

И шансы довольно хорошие, потому что применять антимонопольное законодательство к этим проектам нельзя. Оно должно развивать конкуренцию. Но невозможно развивать конкуренцию на дне Балтийского моря. То есть если конкуренции быть не может по определению, то Еврокомиссия должны предоставить исключение из Третьего энергопакета. Потому что все нероссийские газопроводы это исключение получают автоматически. Но противодействие будет большое, прежде всего, со стороны Польши. Это классический критик российских проектов. По политическим причинам они пытаются торпедировать любые инициативы, которые идут на пользу российским поставкам газа в Европу», - сказал эксперт.

Он объяснил, почему важно получить такое исключение. «Если будут применяться нормы Третьего энергопакета, мы не сможем загрузить «Северный поток-1», который работает с 2011 года на 55 млрд кубов. Сможем только на половину, на 27,5 млрд. Поставки через эту артерию уменьшатся. Уже сейчас «Северный поток-1» недозагружен, потому что одно из его продолжений на территории Германии подпадает под эти ограничения. А Газпром хочет использовать нитку, которая была построена для «Северного потока-2», загрузив тем самым «Северный поток-1». А исключение позволит России полностью загружать оба газопровода и иметь право выбора между украинским маршрутом и другими», - заключил Юшков.

Третий энергопакет распространяет энергонормы Евросоюза на морские газопроводы из третьих стран в государства ЕС, проходящие за пределами территории государств сообщества, как если бы эта труба была проложена внутри Евросоюза.

