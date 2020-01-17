За «Северный поток-2» Германия извинится энергопакетом
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности в эфире НСН оценил перспективы немецкого лоббизма.
Вывести «Северные поток-1» и «Северный поток-2» из-под действия Третьего энергопакета Евросоюза, который обязывает резервировать половину мощностей трубопроводов для независимых поставщиков, «Газпрому» может помочь немецкий регулятор. Компании-операторы газопроводов Nord Stream AG и Nord stream 2 AG подали соответствующее обращение в Федеральное сетевое агентство Германии, пишет «Российская газета».
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН оценил перспективы немецкого лоббизма.
«Немцы будут стараться продавить эти решения. С их стороны тоже был прокол: они были заинтересованы в достройке «Северного потока-2», но от санкций его уберечь не смогли. Видимо, недостаточно лоббировали интересы проекта в рамках переговоров с Соединенными Штатами. Были введены санкции, швейцарская компания отозвала свои суда-трубоукладчики. Теперь ввод «Северного потока-2», видимо, откладывается до конца 2020 – начала 2021 года. И в этом в том числе вина немцев. Думаю, во время переговоров Путина с Зеленским и европейцами было определенное условие: если Россия подписывает транзитный договор с Украиной, то Германия лоббирует исключение «Северного потока-1» и «Северного потока-2» из Третьего энергопакета.
И шансы довольно хорошие, потому что применять антимонопольное законодательство к этим проектам нельзя. Оно должно развивать конкуренцию. Но невозможно развивать конкуренцию на дне Балтийского моря. То есть если конкуренции быть не может по определению, то Еврокомиссия должны предоставить исключение из Третьего энергопакета. Потому что все нероссийские газопроводы это исключение получают автоматически. Но противодействие будет большое, прежде всего, со стороны Польши. Это классический критик российских проектов. По политическим причинам они пытаются торпедировать любые инициативы, которые идут на пользу российским поставкам газа в Европу», - сказал эксперт.
Он объяснил, почему важно получить такое исключение. «Если будут применяться нормы Третьего энергопакета, мы не сможем загрузить «Северный поток-1», который работает с 2011 года на 55 млрд кубов. Сможем только на половину, на 27,5 млрд. Поставки через эту артерию уменьшатся. Уже сейчас «Северный поток-1» недозагружен, потому что одно из его продолжений на территории Германии подпадает под эти ограничения. А Газпром хочет использовать нитку, которая была построена для «Северного потока-2», загрузив тем самым «Северный поток-1». А исключение позволит России полностью загружать оба газопровода и иметь право выбора между украинским маршрутом и другими», - заключил Юшков.
Третий энергопакет распространяет энергонормы Евросоюза на морские газопроводы из третьих стран в государства ЕС, проходящие за пределами территории государств сообщества, как если бы эта труба была проложена внутри Евросоюза.
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