Сотрудникам Минобороны Дании запретили использовать TikTok
Министерство обороны Дании ввело запретил для своих сотрудников на использование китайского приложения TikTok на служебных устройствах, сообщает ТАСС.
В ведомстве указали, что решение было принято «из-за ряда серьезных соображений в области безопасности» и в продолжение рекомендаций Центра кибербезопасности.
Отмечается, что сотрудникам Минобороны Дании предписано в кратчайшие сроки удалить TikTok со своих служебных телефонов и других устройств.
Ранее Еврокомиссия потребовала от сотрудников удалить приложение китайской соцсети TikTok со служебных телефонов, сообщает RT.
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