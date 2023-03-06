Сотрудникам Минобороны Дании запретили использовать TikTok

Министерство обороны Дании ввело запретил для своих сотрудников на использование китайского приложения TikTok на служебных устройствах, сообщает ТАСС.

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В ведомстве указали, что решение было принято «из-за ряда серьезных соображений в области безопасности» и в продолжение рекомендаций Центра кибербезопасности.

Отмечается, что сотрудникам Минобороны Дании предписано в кратчайшие сроки удалить TikTok со своих служебных телефонов и других устройств.

Ранее Еврокомиссия потребовала от сотрудников удалить приложение китайской соцсети TikTok со служебных телефонов, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Мобильное ПриложениеКитайМинобороныДания
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