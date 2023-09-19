Эстония передумала конфисковывать автомобили с российскими номерами
19 сентября 202321:51
Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что в стране не будут конфисковывать автомобили с российскими номерами, сообщают СМИ.
Глава ведомства считает, что машины необходимо перерегистрировать в Эстонии или вывезти из страны. Сроки регистрации обсудят в правительстве страны в ближайшие дни, уточнил министр.
Ранее Ляэнеметс выступал за конфискацию автомобилей с номерами РФ.
Эстония 13 сентября запретила въезд автомобилям с российскими номерами в связи с рекомендациями Еврокомиссии, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru