Эстония передумала конфисковывать автомобили с российскими номерами

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что в стране не будут конфисковывать автомобили с российскими номерами, сообщают СМИ.

Франция не запретит въезд транспорта с российскими номерами

Глава ведомства считает, что машины необходимо перерегистрировать в Эстонии или вывезти из страны. Сроки регистрации обсудят в правительстве страны в ближайшие дни, уточнил министр.

Ранее Ляэнеметс выступал за конфискацию автомобилей с номерами РФ.

Эстония 13 сентября запретила въезд автомобилям с российскими номерами в связи с рекомендациями Еврокомиссии, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвтомобилиРоссияЭстония

Горячие новости

Все новости

партнеры