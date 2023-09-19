Эстония передумала конфисковывать автомобили с российскими номерами

Глава ведомства считает, что машины необходимо перерегистрировать в Эстонии или вывезти из страны. Сроки регистрации обсудят в правительстве страны в ближайшие дни, уточнил министр.

Ранее Ляэнеметс выступал за конфискацию автомобилей с номерами РФ.

Эстония 13 сентября запретила въезд автомобилям с российскими номерами в связи с рекомендациями Еврокомиссии, напоминает «Радиоточка НСН».

