Норвегия закупит у Германии 54 танка Leopard
Норвегия договорилась о покупке у Германии 54 танков Leopard. Об этом заявил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре на пресс-конференции, сообщила телекомпания NRK.
Глава правительства отметил, что стоимость закупки превышает 19,7 миллиарда норвежских крон. По его словам, королевство обязуется приобрести затем ещё 18 танков.
Стёре подчеркнул, что такая покупка должна укрепить обороноспособность страны.
«Мы находимся в одной из самых сложных ситуаций в области политики безопасности со времен Второй мировой войны», - добавил премьер-министр Норвегии.
Ранее, как сообщала НСН, Норвегия передаст танки Украине безвозмездно.
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