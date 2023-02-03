Норвегия закупит у Германии 54 танка Leopard

Норвегия договорилась о покупке у Германии 54 танков Leopard. Об этом заявил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре на пресс-конференции, сообщила телекомпания NRK.

Глава правительства отметил, что стоимость закупки превышает 19,7 миллиарда норвежских крон. По его словам, королевство обязуется приобрести затем ещё 18 танков.

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Стёре подчеркнул, что такая покупка должна укрепить обороноспособность страны.

«Мы находимся в одной из самых сложных ситуаций в области политики безопасности со времен Второй мировой войны», - добавил премьер-министр Норвегии.

Ранее, как сообщала НСН, Норвегия передаст танки Украине безвозмездно.

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ФОТО: РИА Новости
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