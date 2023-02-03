Норвегия закупит у Германии 54 танка Leopard

Песков назвал «уткой» информацию о предложении России 20% Украины в обмен на мир Кремль прокомментировал создание Украиной штурмовых бригад для захвата Крыма и Донбасса В Крыму национализировали около 500 объектов недвижимости иностранных граждан Бизнесмен объяснил появление в России упаковок молока с весом в 1 кг Wildberries вводит запрет на продажу безникотиновых вейпов