Байден подтвердил передачу Украине $20 млрд

По данным администрации главы США, первые средства перечислят Киеву уже в 2024 году. Байден добавил, что Украина получит $50 млрд, по этой же схеме кредит предоставят и другие члены G7, в частности, ЕС. Американский лидер подчеркнул, что подобные меры поддержки Украины не ударят по кошелькам западных налогоплательщиков.

Байден указал на то, что активы останутся замороженными, пока Россия не компенсирует нанесенный ущерб.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что попытки Запада тем или иным способом отнять российские активы для финансирования Украины встретят реакцию России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

