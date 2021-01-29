Норвегия из-за COVID-19 с 29 января закрыла въезд в страну без веских оснований
Правительство Норвегии на фоне пандемии коронавируса приняло решение с 29 января закрыть границы. Въезд разрешен лишь в случае наличия веских оснований, сообщило Норвежское телеграфное бюро.
Премьер-министр Эрна Сульберг уточнила, что фактически граница будет закрыта для всех тех, кто не проживает в Норвегии. По ее словам, критически важные товары и услуги будут по-прежнему поставляться в страну.
С начала пандемии в Норвегии заразились коронавирусом более 62 тысяч человек, умерли 557 пациентов с подтвержденным COVID-19.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что россияне смогут отказаться от ношения масок в общественных местах уже в этом году, передает Ura.ru.
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