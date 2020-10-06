Нобелевскую премию по физике присудили за исследование чёрных дыр
Шведская королевская академия наук объявила лауреатов Нобелевской премии по физике 2020. Её присудили Роджеру Пенроузу, Рейнхарду Гензелю и Андреа Гез за исследования, связанные с одним из самых экзотических явлений во Вселенной - чёрной дырой.
Роджер Пенроуз доказал, что чёрные дыры являются прямым следствием общей теории относительности Альберта Эйнштейна. А Рейнхард Гензель и Андреа Гез обнаружили, что невидимый и чрезвычайно тяжелый объект управляет орбитами звёзд в центре нашей галактики. Сверхмассивная черная дыра - единственное известное объяснение.
Дэвид Хэвиленд, председатель Нобелевского комитета по физике, отметил, что открытия лауреатов этого года показали новый путь в изучении компактных и сверхмассивных объектов, которые по-прежнему вызывают множество вопросов и мотивируют дальнейшие исследования.
5 октября стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине. Её присудили Майклу Хоутону, Харви Альтеру и Чарльзу Райсу за "открытие и исследования вируса гепатита С". 7 октября вручат премию по химии, 8-го - по литературе, а 9-го октября объявят лауреата Нобелевской премии мира. 12 октября станет известен лауреат премии по экономическим наукам.
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