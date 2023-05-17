Суд приговорил Саркози к году тюрьмы по делу о прослушке
Апелляционный суд Парижа приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к трем годам лишения свободы по «делу о прослушке». Об этом сообщает Agence France-Presse.
По данным агентства, экс-президента признали виновным в коррупции и торговле влиянием. Политика приговорили к трем годам заключения (два из них — условно), пишет Ura.ru. Адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший судья Жильбер Азибер получили аналогичные сроки.
СМИ сообщают, что бывший глава государства будет отбывать срок на дому, контролировать его будут с помощью электронного браслета.
В марте 2021 года Саркози признали виновным в коррупции и торговле влиянием. По данным обвинения, политик через своего адвоката обещал помочь Азиберу получить должность в Монако. Взамен Саркози потребовал конфиденциальную информацию о расследовании незаконного финансирования его предвыборной кампании со стороны компании L'Oreal. Экс-президент был приговорен к одному году тюрьмы и двум условно, пишет РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru