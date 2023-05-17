Суд приговорил Саркози к году тюрьмы по делу о прослушке

По данным агентства, экс-президента признали виновным в коррупции и торговле влиянием. Политика приговорили к трем годам заключения (два из них — условно), пишет Ura.ru. Адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший судья Жильбер Азибер получили аналогичные сроки.

СМИ сообщают, что бывший глава государства будет отбывать срок на дому, контролировать его будут с помощью электронного браслета.

В марте 2021 года Саркози признали виновным в коррупции и торговле влиянием. По данным обвинения, политик через своего адвоката обещал помочь Азиберу получить должность в Монако. Взамен Саркози потребовал конфиденциальную информацию о расследовании незаконного финансирования его предвыборной кампании со стороны компании L'Oreal. Экс-президент был приговорен к одному году тюрьмы и двум условно, пишет РИА ФАН.

