Евросоюз объявил персоной нон грата главу дипмиссии Венесуэлы

В документе указано, что решение было принято по инициативе Верховного представителя по внешней политике и политике безопасности ЕС. Глава дипмиссии Венесуэлы при ЕС объявлен персоной нон грата. Дипломат будет вынужден покинуть страну в течение 72 часов.

Решение Венесуэлы по высылку европейского посла стало ответом на санкции, которые ЕС наложил на 19 официальных лиц Боливарианской республики. Ранее в Европейском союзе предложили пересмотреть эту инициативу и заявили, что сожалеют о решении властей Венесуэлы.





