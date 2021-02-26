Евросоюз объявил персоной нон грата главу дипмиссии Венесуэлы
Евросоюз выслал посла Венесуэлы в ответ на аналогичное решение Каракаса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное заявление ЕС.
В документе указано, что решение было принято по инициативе Верховного представителя по внешней политике и политике безопасности ЕС. Глава дипмиссии Венесуэлы при ЕС объявлен персоной нон грата. Дипломат будет вынужден покинуть страну в течение 72 часов.
Решение Венесуэлы по высылку европейского посла стало ответом на санкции, которые ЕС наложил на 19 официальных лиц Боливарианской республики. Ранее в Европейском союзе предложили пересмотреть эту инициативу и заявили, что сожалеют о решении властей Венесуэлы.
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