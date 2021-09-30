«Никого не убил». Арест Николя Саркози оценили в России
Профессор МГИМО Евгения Обичкина рассказала об одобрении французами ареста Саркози и сравнила судебную систему Франции и России.
Во французской политической культуре понятие равенства стоит на первом месте среди республиканских ценностей, в том числе это равенство перед законом. Именно этим профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объясняет решение парижского суда, который приговорил экс-президента страны Николя Саркози к году тюрьмы. Он должен будет отбывать наказание дома под электронным наблюдением из-за превышения расходов на финансирование своей избирательной кампании 2012 года.
«Такое решение суда французы воспринимают хорошо. Это свидетельствует о том, что у них нет людей, которые не подлежат наказанию. Это не дискредитирует президентскую власть, поскольку ее главе государства вручает народ. Соответственно, судебная власть, стоящая на страже закона, способна наказывать даже бывшего президента за прошлые прегрешения. Когда Саркози был лидером партии «Союз народного большинства», он использовал нечистоплотные способы, чтобы получить деньги на избирательную кампанию. Это значит, что в обход республиканских законов какая-то партия получает большие ресурсы, чем это дозволено законом. В итоге получается незаконный ресурс для экономической борьбы. Это во Франции карается», - заявила Обичкина.
Она предположила, почему наказание для Саркози довольно «мягкое».
«Николя Саркози никого не убил. Кроме того, эти средства он расходовал на политические цели для своей партии, а вовсе не для личного обогащения, не для вывода средств за рубеж. Также есть еще уважение к фигуре президента, который на определенный срок стал олицетворением французской нации и государственности», - отметила Обичкина.
По ее мнению, правосудие во Франции играет исключительную роль. Оно сильно отличается от судебной системы в России.
«Я не знаю, как подобные процедуры осуществляются в России. У нас другая процедура выборов, иной контроль за использованием средств в процессе избирательной кампании. Во Франции все это разработано. Там правосудие играет исключительную роль в политической системе. Оно является третьей ветвью власти и не зависит от политического руководства. Судьи или министры юстиции, которые злоупотребят служебным положением, после смены власти предстанут перед судом. Неотвратимость наказания здесь очень важна», - уверена Обичкина.
Ранее сообщалось, что французская полиция арестовала мужчину, бросившего яйцо в Эммануэля Макрона.
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