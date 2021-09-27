СМИ: французская полиция арестовала мужчину, бросившего яйцо в Макрона
Французская полиция арестовала мужчины, который бросил яйцо в президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает телеканал BFMTV.
Инцидент произошёл во время визита главы государства в Лион. На выставке Eurexpo молодой человек бросил в Макрона неизвестный предмет и выкрикнул: «Да здравствует революция».
По информации телеканала, мужчина швырнул во французского лидера яйцо, после чего был задержан. Ему вменяют «насилие в отношение лица, наделённого государственной властью».
Ранее суд французского Валанса приговорил к четырём месяцам тюрьмы Дамьена Тареля, который дал Макрону пощёчину.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,4 млн+22 236 / сут.
Умерли
205 тыс.+779 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+13 513 / сут.
- В Госдуме выступили против ремонта коммунальных систем за счет граждан
- YouTube запретил контент, ставящий под сомнение итоги выборов
- Названы последствия бессимптомного течения COVID-19
- Итальянская рок-группа Maneskin выступит в России
- Вспышка АЧС произошла на предприятии «Мираторг» в Белгородской области
- СМИ: французская полиция арестовала мужчину, бросившего яйцо в Макрона
- Поисковик «Яндекса» станет обязательным для установки на гаджеты в РФ с 2022 года
- В партии КПРФ выступили против законопроекта о губернаторских сроках
- В Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима в кафе и магазинах
- Европейскую сеть ENEMO признали нежелательной в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru