СМИ: французская полиция арестовала мужчину, бросившего яйцо в Макрона

Французская полиция арестовала мужчины, который бросил яйцо в президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает телеканал BFMTV.

Инцидент произошёл во время визита главы государства в Лион. На выставке Eurexpo молодой человек бросил в Макрона неизвестный предмет и выкрикнул: «Да здравствует революция».

По информации телеканала, мужчина швырнул во французского лидера яйцо, после чего был задержан. Ему вменяют «насилие в отношение лица, наделённого государственной властью».

Ранее суд французского Валанса приговорил к четырём месяцам тюрьмы Дамьена Тареля, который дал Макрону пощёчину.

