Бывший президент Франции Саркози получил год тюрьмы

Бывшего президента Франции Николя Саркози приговорили к году тюрьмы по делу о незаконной финансовой поддержке избирательной кампании во время выборов в 2012 году. Об этом сообщают местные СМИ.

При этом Саркози будет отбывать наказание дома, находясь под электронным наблюдением. Отмечается, что это второй экс-глава государства в новейшей истории Франции, который попал под следствие.

Экс-главу республики признали виновным в коррупции и торговле влиянием в марте этого года. Тогда Парижский суд приговорил политика к трем годам лишения свободы, однако два из них он должен был отбывать условно.

