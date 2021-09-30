Бывший президент Франции Саркози получил год тюрьмы
Бывшего президента Франции Николя Саркози приговорили к году тюрьмы по делу о незаконной финансовой поддержке избирательной кампании во время выборов в 2012 году. Об этом сообщают местные СМИ.
При этом Саркози будет отбывать наказание дома, находясь под электронным наблюдением. Отмечается, что это второй экс-глава государства в новейшей истории Франции, который попал под следствие.
Экс-главу республики признали виновным в коррупции и торговле влиянием в марте этого года. Тогда Парижский суд приговорил политика к трем годам лишения свободы, однако два из них он должен был отбывать условно.
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