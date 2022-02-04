Российский посол в Никарагуа заявил о законном иностранном военном присутствии в стране
Закон предусматривает присутствие на территории Никарагуа военнослужащих и военной техники ряда стран, в том числе России. Об этом заявил посол РФ в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов в беседе с РИА Новости.
«Закон предусматривает возможность транзита и нахождения в Никарагуа военнослужащих и военной техники ряда стран, включая Россию и, кстати, США, для обмена опытом в сфере ВТС, проведения совместных учений и мероприятий в борьбе с наркотрафиком и оргпреступностью», — подчеркнул дипломат.
По словам Хохоликова, военные специалисты из РФ работают на территории Никарагуа на законных основаниях, их присутствие необходимо для учений, обмена опытом, совместной борьбы с преступностью. Посол добавил, что двустороннее военное сотрудничество не направлено против третьих стран, пишет RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,3 млн+156 тыс. / сут.
Умерли
333 тыс.+667 / сут.
Выздоровели
10,4 млн+53 724 / сут.
- Глава ЕК: запуск «Северный поток - 2» зависит от поведения России
- Медики рассказали о сроках ревакцинации
- Путин прибыл в Китай
- Российский посол в Никарагуа заявил о законном иностранном военном присутствии в стране
- Каратист Живодёр арестован в Омске за истязание младенца
- В бундестаге назвали «неумным» давление на Россию из-за «Северного потока-2»
- Россияне Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на командном турнире Олимпиады
- СМИ: В Москве перестали брать повторный ПЦР-тест
- СМИ: В России появится первый в мире самолет с ракетами обратного старта
- Водителей-новичков предложили лишать прав за три ДТП
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru