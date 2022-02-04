Российский посол в Никарагуа заявил о законном иностранном военном присутствии в стране

Закон предусматривает присутствие на территории Никарагуа военнослужащих и военной техники ряда стран, в том числе России. Об этом заявил посол РФ в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов в беседе с РИА Новости.

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«Закон предусматривает возможность транзита и нахождения в Никарагуа военнослужащих и военной техники ряда стран, включая Россию и, кстати, США, для обмена опытом в сфере ВТС, проведения совместных учений и мероприятий в борьбе с наркотрафиком и оргпреступностью», — подчеркнул дипломат.

По словам Хохоликова, военные специалисты из РФ работают на территории Никарагуа на законных основаниях, их присутствие необходимо для учений, обмена опытом, совместной борьбы с преступностью. Посол добавил, что двустороннее военное сотрудничество не направлено против третьих стран, пишет RT.

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